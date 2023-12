O Pendikspor perdeu por 5-1 na visita ao Rizespor, numa partida da 17.ª jornada da Liga turca.



A equipa orientada por Ivo Vieira até marcou primeiro por Akbunar, aos nove minutos, mas o conjunto visitado reagiu e igualou a contenda por Gaich volvidos sete minutos. Os cinco minutos finais da primeira parte foram de pesadelo para a formação do técnico português: Keser assinou a reviravolta do Rizespor aos 41 minutos e Varesanovic fez o 3-1 nos descontos.



O Rizespor continuou a ser melhor na segunda parte e marcou mais dois golos - Gaich e Varesanovic bisaram. O Pendikspor ainda teve uma ocasião soberana para reduzir a diferença no marcador, mas Romero desperdiçou um penálti.



Esta goleada deixa o Pendikspor em lugar de descida, no 19.º lugar com apenas 14 pontos. Ivo Vieira tem, de resto, três vitórias em sete jogos desde que chegou à Turquia.





Veja os golos: