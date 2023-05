O Fenerbahçe desperdiçou uma ocasião soberana para alcançar à condição o Galatasaray no topo da Liga turca. A equipa orientada por Jorge Jesus (e que contou com Crespo nos 30 minutos finais) não foi além de um empate na visita ao terreno do Giresunspor.



O emblema de Istambul chegou a intervalo a vencer graças a um penálti convertido com sucesso por Michy Batshuayi. A vantagem do Fenerbahçe durou até aos 68 minutos quando Bajic igualou a contenda à entrada para os vinte minutos finais.



Assim, o Fenerbahçe fica a dois pontos do Galatasaray, equipa que apenas joga esta segunda-feira contra o Basaksehir.