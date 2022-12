Jesus perdeu na véspera de Natal e tem a liderança da Liga turca em risco.



O Fenerbahçe saiu derrotado na visita ao estádio do campeão Trabzonspor (2-0), numa partida da 15.ª jornada da Liga turca.



Com Miguel Crespo de início, a equipa orientada pelo técnico português criou a melhor situação de golo de toda a primeira parte - Joshua King viu a trave negar-lhe um golaço.



Na segunda parte, o médio português foi expulso por acumulação de amarelos aos 57 minutos e deixou o Fenerbahçe reduzido a dez elementos. Quem aproveitou foi o campeão em título para chegar à vantagem por Maxi Gómez.



Já ao minuto 100, Trezeguet fez o 2-0 final com um pontapé forte na área.



Com esta derrota Jesus ainda vai passar a noite de Natal como líder, mas fica à mercê do Galatasaray que apenas joga este domingo. Por sua vez, o Trabzonspor é quarto classificado com 26 pontos, menos três que o Fenerbahçe.