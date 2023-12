Vários portueses em açõa, este domingo, na 15ª jornada da Super Liga da Turquia.

João Novais e Nuno Lima foram titulares na formação do Alanyaspor, que obteve uma importante vitória no terreno do Istambulspor, que é o último classificado.

O antigo jogador do Sporting de Braga marcou o único golo do jogo, aos 89 minutos, naquele que o seu quinto na temporada.

O Alanyaspor faz parte de um grupo de equipas com 14 pontos, na parte de baixo da tabela.

Ivo Vieira cai para penúltimo

O Pendikspor, orientado por Ivo Vieira, somou mais uma derrota e caiu para o penúltimo lugar, com 13 pontos. Derrota por 2-0 no terreno do Kayserispor, que teve Miguel Cardoso e Aylton Boa Morte na equipa titular.

O extremo, antigo jogador do Portimonense, fez a assistência para o primeiro golo do jogo, apontado pelo senegalês Thiam, aos 61 minutos.

O camaronês Bahoken fechou o resultado aos 90+1.

Noutros jogos deste domingo, o Basaksehir bateu o Hatayspor por 1-0 e escapou à zona vermelha da tabela.

O Trabzonspor foi ganhar a casa do Gazientep (3-1) e apanhou o Besiktas no quarto lugar.