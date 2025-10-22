Turquia: Kökcü assiste no regresso às vitórias do Besiktas no campeonato
Rafa Silva foi titular no emblema de Istambul, que não vencia há quase um mês
Rafa Silva foi titular no emblema de Istambul, que não vencia há quase um mês
Num jogo em atraso da terceira jornada da Liga turca, o Besiktas, com o ex-Benfica Orkun Kökcü em destaque, venceu na casa do Konyaspor (2-0), chegou aos 16 pontos e colou-se ao grupo dos quintos classificados da prova.
Com Rafa no onze inicial, as Águias Negras, que vinham de um desaire frente ao Gençlerbirligi (2-1), desfizeram o nulo a meio da primeira parte, por Ndidi, na sequência de um canto batido por Kökcü. Foi o primeiro golo do internacional nigeriano ao serviço do Besiktas.
Aos 70 minutos, Tammy Abraham aproveitou em erro monumental do guarda-redes adversário, Destanoglu, para fechar o marcador. O internacional inglês ainda viu um golo ser-lhe anulado por mão na bola, pouco depois.
Também a contar para a terceira ronda do campeonato turco, o Basaksehir, com Miguel Crespo a entrar ao intervalo, empatou a zero na casa do Rizespor.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?