Num jogo em atraso da terceira jornada da Liga turca, o Besiktas, com o ex-Benfica Orkun Kökcü em destaque, venceu na casa do Konyaspor (2-0), chegou aos 16 pontos e colou-se ao grupo dos quintos classificados da prova.

Com Rafa no onze inicial, as Águias Negras, que vinham de um desaire frente ao Gençlerbirligi (2-1), desfizeram o nulo a meio da primeira parte, por Ndidi, na sequência de um canto batido por Kökcü. Foi o primeiro golo do internacional nigeriano ao serviço do Besiktas.

Aos 70 minutos, Tammy Abraham aproveitou em erro monumental do guarda-redes adversário, Destanoglu, para fechar o marcador. O internacional inglês ainda viu um golo ser-lhe anulado por mão na bola, pouco depois.

Também a contar para a terceira ronda do campeonato turco, o Basaksehir, com Miguel Crespo a entrar ao intervalo, empatou a zero na casa do Rizespor.

