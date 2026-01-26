Os portugueses Tiago Djaló e Jota Silva foram titulares no emocionante empate do Besiktas na casa do Eyüpspor (2-2), no jogo que concluiu a 19.ª jornada da Liga turca.

A partida começou com o golo do ex-Benfica, Orkun Kökcü, num lance em que teve a preciosa ajuda do guarda-redes adversário, Jankat Yilmaz, que lhe ofereceu a bola com um mau passe (6m).

O aflito Eyüpspor, que não ganha para o campeonato desde finais de novembro do ano passado, respondeu bem à desvantagem e ainda festejou a igualdade aos 24 minutos, num lance que seria anulado por um fora de jogo milimétrico de Umut Bozok.

O arranque da segunda parte foi frenético. Entre os minutos 52 e 53, a bola beijou a barra das duas balizas, a primeira rematada por Altunas (Eyüpspor), com Ridvan Yilmaz (Besiktas) a responder com um remate fortíssimo.

O Eyüpspor acabaria, porém, não só por empatar, por Umut Bozok (57m), como até passar para a frente do marcador, graças a um penálti convertido por Emre Akbaba, aos 65 minutos.

Nessa altura, Jota Silva já estava sentado no banco, tendo sido rendido por Cengiz Ünder, que repôs a igualdade à entrada do quarto de hora final.

O Besiktas apertou na reta final em busca do golo que lhe pudesse valer o triunfo, mas o melhor que conseguiu foi tornar a acertar no ferro da baliza adversária, por Ünder (89m).

No último minuto do tempo de compensação, Umut Bozok ainda festejou o 3-2, mas o avançado do Eyüpspor estava novamente em fora de jogo, tendo a jogada sido anulada pela equipa de arbitragem.

O Besiktas mantém o quinto lugar da Liga turca, agora com 33 pontos, não tendo conseguido aproveitar o empate do Goztepe (quarto, com 36 pontos) frente ao Fenerbahçe, na 19.ª jornada do campeonato. Quanto ao Eyüpspor é 16.º, com 15 pontos.