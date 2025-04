Turquia: mesmo com golo de Rafa Silva, Besiktas volta a perder pontos

O Besiktas continua sem ganhar ritmo na Liga turca. A equipa orientada por Ole Gunnar Solskjaer empatou no terreno do Goztepe já depois de ter estado a ganhar (1-1). Em sete jogos, o Besiktas tem apenas uma vitória.

O jogo até começou bem para as «águias negras», com o português Rafa Silva a marcar na sequência de uma jogada rendilhada pelo corredor direito. Foi o 15.º tento do avançado português nesta época, igualando Immobile como melhor marcador da equipa.

Porém, a reação do Goztepe aconteceu ao início da segunda parte. A formação da casa empatou por intermédio de Ismail Koybasi, capitão de equipa. Gedson Fernandes foi titular pelo Besiktas, enquanto que João Mário não saiu do banco.

O Besiktas tem 49 pontos, na quinta posição, procurando assegurar um lugar nas competições europeias. Já o Goztepe é décimo, com 40 pontos.