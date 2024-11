José Mourinho saiu do terreno do Kayserispor com uma goleada por 6-2, mas não se livrou de um susto no arranque da segunda parte. A vitória não escapou ao Fenerbahçe que assim segue na perseguição ao líder e campeão Galatasaray.



O conjunto de Istambul parecia ter resolvido o jogo nos primeiros 26 minutos com um golo de penálti de Tadic (7m) e um bis de Aydin (15m e 26m). No entanto, a equipa da casa beneficiou de um autogolo de Djiku para reduzir a diferença no marcador.



Quiçá embalado pelo golo antes do fim da primeira metade, o Kayserispor entrou diferente para a etapa complementar e chegou ao 3-2 por Kolovetsios. Mourinho respirou fundo, porém, volvidos seis minutos quando En-Nesyri marcou para o Fenerbahçe.



Com o adversário entregue, a equipa do treinador português marcou mais dois golos por Kostic (85m) e Szymanski (88m). Assim, o Fener leva 29 pontos, menos dois que o Gala que joga este sábado.



Classificação da Liga turca