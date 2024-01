O Adana Dermispor, com Nani a titular, foi afastado da taça da Turquia, perdendo com o Erzincanspor, da segunda divisão, por 7-6 no desempate por penáltis.

A jogar em casa, o Adana Dermispor era favorito, mas teve dificuldades para marcar.

A equipa visitante resistiu, primeiro, e marcou dois golos, depois. Alkurt, aos 65 minutos, e Yigiter, aos 77, silenciaram o estádio Yeni Adana.

O Dermispor ainda conseguiu marcar dois golos, com Nani a fazer a assistência para o primeiro, marcado por Michut aos 89 minutos.

Akbaba fez o empate três minutos depois, já no tempo de compensação.

No desempate por penáltis, todos os jogadores marcaram, incluindo Nani, nas primeiras 13 tentativas, até que Manev falhou o seu pontapé e deu o passaporte para a próxima eliminatória ao Erzincanspor.