Era um jogo de aflitos e venceu a equipa que está em pior situação na tabela da Super Liga. O Istambul Basaksehir aplicou uma goleada (4-1) ao Pendikspor, orientado pelo técnico português Ivo Vieira, que contou com o lateral Nuno Sequeira no onze titular. O antigo lateral do Sporting de Braga fez os 90 minutos.

O argelino Abeid inaugurou o marcador logo aos 12 minutos, mas Yardimci ainda empatou, aos 36.

No segundo tempo, porém, a formação da casa construiu uma vitória robusta, com golos dos brasileiros João Figueiredo e Lucas Lima e do polaco Piatek.

O Basaksehir ainda é 17º, com 12 pontos, menos um do que o Pendikspor.

A jornada 13 fechou com outra partida, esta segunda-feira: o empate (3-3) entre Sivasspor e Tranbzonspor.