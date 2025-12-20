O presidente do Fenerbahçe, equipa turca onde joga o futebolista português Nélson Semedo, foi interrogado, este sábado, no âmbito de uma investigação de tráfico de droga, tendo sido proibido de abandonar o país.

Após ter sido ouvido pelas autoridades locais, o empresário turco-americano Saadettin Saran foi submetido a um teste de despiste de drogas.

Como medida cautelar, a justiça turca impediu o presidente do Fenerbahçe de abandonar o país enquanto decorrer a investigação.

Saran foi ouvido na qualidade de «suspeito» por alegados crimes de «obtenção de substâncias estupefacientes» e «facilitação do consumo de drogas».

O empresário assumiu a presidência do clube turco em setembro.