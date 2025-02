As palavras de José Mourinho no final do dérbi entre o Galatasaray e o Fenerbahçe (0-0), para a 25.ª jornada da Liga turca, continuam a dar muito que falar e levaram a federação de futebol local a remeter para o Comité de Disciplina uma queixa contra o treinador português por alegados comentários racistas.

Em causa está a avaliação feita por Mourinho ao trabalho da equipa de arbitragem no jogo do último fim de semana. Por entre elogios à atuação do esloveno Slavko Vincic, o técnico português disse que se tivesse sido um árbitro turco a dirigir a partida «teria sido um desastre». Para além disso, criticou a postura dos elementos do banco do Galatasaray, que no seu entender saltavam «como macacos» para pressionarem a atuação da equipa de arbitragem.

O Galatasaray já havia deixado claro que iria apresentar queixa contra José Mourinho, que pode incorrer numa suspensão até a um período máximo de seis meses.

«Desde o início da sua carreira na Turquia, o treinador do Fenerbahçe, José Mourinho, persistentemente tem feito comentários depreciativos em relação ao povo turco. Hoje, o seu discurso escalou para além de comentários meramente imorais para retórica desumana», escreveu o Galatasaray, em comunicado.

Para além de Mourinho, também o comportamento do treinador do Galatasaray, Okan Buruk, e de vários elementos das duas equipas técnicas motivaram a partilha de informações entre a federação turca e o Comité de Disciplina.

A Liga da Turquia tem sido palco de vários episódios polémicos, esta temporada. O mais grave deles aconteceu no início deste mês, quando os jogadores do Adana Demirspor abandonaram a partida frente ao Galatasaray em protesto contra o trabalho da equipa de arbitragem.

Na tabela classificativa, o ainda invicto Galatasaray lidera, isolado, com 64 pontos, mais seis do que o Fenerbahçe.