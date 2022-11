O Galatasaray apurou-se esta noite para os 16 avos de final da Taça da Turquia, ao vencer na receção a Ofspor, por 2-1.

Com Haris Seferovic (emprestado pelo Benfica) no onze titular – Sérgio Oliveira não foi opção – a equipa de Istambul começou com o pé esquerdo e viu-se em desvantagem aos 18 minutos, fruto de um golo de Turkyilmaz.

Ainda na primeira parte, o Gala empatou, e com um grande golo de Seferovic: o avançado suíço «matou» a bola no peito e atirou de pé direito para o fundo das redes.

Já à entrada para os últimos dez minutos, Kutlu fez o 2-1 e deu o triunfo ao Galatasaray.