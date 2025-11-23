Sem Rafa e com Jota Silva em campo a partir do minuto 70, o Besiktas deu seguimento a uma temporada dececionante com um empate caseiro frente ao Samsunspor (1-1), em jogo da 13.ª jornada da Liga.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Aos 57 minutos, Cengiz Ünder adiantou o Besiktas, na conversão de um penálti. Só que, apenas nove minutos depois, um mau atraso seu originou o golo do empate, apontado por Cherif Ndiaye.

O resultado mantém as duas equipas separadas por três pontos, com vantagem para o Samsunspor, que soma 24 e é quarto classificado na Liga turca, enquanto o Besiktas ocupa um modesto sétimo posto. Na liderança segue o Galatasaray com 32 pontos.

Rafa Silva, recorde-se, falhou o encontro deste domingo depois de não ter comparecido aos treinos do Besiktas, nos últimos dias, alegando dores nas costas. O avançado português pretende deixar o clube turco, com quem tem contrato até 2027.