Foi a surpresa desta quinta-feira, na Taça da Turquia: o Gençlerbirligi, da segunda divisão, foi a casa do Kayserispor vencer por 2-1.

A equipa da casa até marcou primeiro, por Sariarslan, mas o sírio Aias Aosman marcou dois golos, o último já no tempo de compensação, que valeram a passagem à sexta eliminatória.

Aylton Boa Morte entrou aos 76 minutos na equipa do Kayserispor, quando o jogo estava empatado, não tendo conseguido ser solução para chegar à vitória.

Nélson Oliveira não marca, mas vence

Ao contrário, o Konyaspor apanhou um susto, mas bateu o Goztepe, que luta pela subida ao primeiro escalão, por 2-1.

Os visitantes marcaram primeiro, pelo brasileiro Héliton, aos 60 minutos.

Nélson Oliveira, que foi titular na formação da casa, saiu pouco depois. O internacional português ainda não marcou um golo esta época.

O Konyaspor acabou por dar a volta ao resultado, com golos de Ulgun, aos 75 minutos, e do dinamarquês Prip, já no prolongamento.

Galatasaray goleia

No último jogo do dia, o Galatasaray venceu o Umraniye, da segunda divisão, por 4-1. Sérgio Oliveira continua a recuperar de lesão.

Noutros jogos, o Trabzonspor venceu o Manisa por 3-1 e o Sivasspor ganhou por 3-2 ao Ankara Keçiorengucu. As duas equipas derrotadas são do escalão secundário.