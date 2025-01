Após três tropeções seguidos na Liga turca, o Besiktas voltou aos triunfos na competição, ao vencer em casa o Bodrum por 2-1.

João Mário, Gedson Fernandes e Rafa Silva foram titulares na equipa de Istambul, que se adiantou no marcador aos 32 minutos por intermédio de Cher Ndour (ex-Benfica e Sp. Braga), que foi assistido por Rafa.

Ainda na primeira parte, Ciro Immobile fez o 2-0 ao minuto 40.

Já em tempo de compensação, a passe de Fredy (ex-Belenenses), George Puscas reduziu para o Bodrum, que teve dois portugueses em campo: o guarda-redes ex-Sporting Diogo Sousa e o avançado ex-Famalicão Pedro Brazão.

Com este resultado, o Besiktas chega aos 30 pontos na Liga turca. Está no quinto lugar a 17 pontos do líder Galatasaray e a nove do Fenerbahçe de José Mourinho: ambas as equipas ainda vão a jogo nesta ronda.