Depois da derrota com o Galatasaray, o Besiktas perdeu novamente no campeonato, desta feita na receção ao Kasimpasa (3-1), na 11.ª jornada, este sábado.

Com Gedson Fernandes, Cher Ndour e Rafa Silva a titulares, os anfitriões até inauguraram o marcador, em cima do intervalo, por Ernest Muci (45+3m).

Na segunda parte, Claudio Winck, antigo jogador do Marítimo, repôs a igualdade com um grande pontapé de pé direito, aos 54 minutos.

Pouco depois, João Mário (68m) foi lançado a jogo. Dois minutos após a entrada do médio português, o Kasimpasa completou a reviravolta, com um golo de Aytac Kara, que também tinha entrado instantes antes.

A dois minutos dos 90, o Kasimpasa deu outro contorno à surpresa, com o 3-1, apontado por Mamadou Fall, com assistência de Winck.

O Besiktas segue na quarta posição do campeonato, com 20 pontos, os mesmos do Fenerbahçe, de José Mourinho, que é terceiro e tem menos um jogo realizado. O Galatasaray é líder, com 28 pontos, enquanto o Samsunspor, com 22, está na segunda posição.

Já o Kasimpasa, que contou com Kévin Rodrigues de início e Cafu a partir dos 69 minutos, ocupa o nono posto, com 14 pontos.

