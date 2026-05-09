VÍDEO: vitória dramática faz do Galatasaray tetracampeão da Turquia
Dois golos nos últimos minutos desfazem empate e resolvem questão do título a uma jornada do fim da Liga turca
O Galatasaray é tetracampeão turco, repetindo um feito que tinha conseguido pela última vez em 2000. O título ficou garantido com um triunfo dramático, por 4-2, frente ao Antalyaspor, na penúltima jornada da Liga.
Em Istambul, Soner Dikmen colocou por duas vezes [45+3 e 62m] o aflito Antalyaspor na frente do marcador, para surpresa geral nas bancadas do Rams Park.
O Gala começou por responder aos avanços dos forasteiros, por Lemina [56m] e Osimhen [66m, de penálti], antes de completar a reviravolta aos 88 minutos, num golo atribuído a Osimhen, mas que contou ainda com um desvio da bola no corpo de um adversário.
O Antalyaspor ainda foi em busca do empate, mas acabou por sofrer o 4-2, em contra-ataque, ao minuto 90+4, apontado por Kaan Ayhan, que tinha entrado dois minutos antes.
Com uma jornada ainda por disputar, o Galatasaray festeja o 26.º título de campeão turco da sua história, alargando a vantagem neste particular para o rival Fenerbahçe [19], que vai terminar a atual edição do campeonato na segunda posição.
Na casa do Konyaspor, o Fener, com Nélson Semedo no onze inicial, fez a sua parte. Venceu por 3-0 com um bis de Fred, mas não conseguiu adiar a questão do título para a última jornada.
Já o Trabzonspor alargou a vantagem na terceira posição, ao ganhar na casa do quarto classificado Besiktas por 2-1. O ex-Benfica Kökçü marcou o tento de honra das Águias Negras, que contaram com os portugueses Tiago Djaló [titular] e Jota Silva [entrou aos 70m].
Na luta pela permanência, Kayserispor [perdeu por 3-1 com o Alanyaspor de João Pereira] e Karagümrük [ganhou por 1-0 ao Kocaelispor com Ricardo Esgaio a titular] foram despromovidos este sábado.
O restante lugar de descida é ocupado, por agora, pelo Antalyaspor, com 29 pontos, menos dois do que Gençlerbirligi, de Ricardo Velho e Pedro Pereira, que esta tarde recuperou de uma desvantagem de dois golos para derrotar o Kasimpasa, de Cafu, por 3-2.
O Kasimpasa mantém os 32 pontos com que entrou na 33.ª jornada e foi apanhado na tabela pelo Eyüpspor, que goleou o Rizespor por 4-0.
[Artigo atualizado às 20h29]