A UEFA ordenou esta quarta-feira a retenção das receitas do Fenerbahçe – cerca de dois milhões de euros – nas próximas duas épocas, devido à violação das regras do fair-play financeiro por parte do emblema turco.

De acordo com a Câmara Adjudicatória do Órgão de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB), o clube de Istambul desrespeitou as condições impostas há um ano, quando este já tinha sido punido por não ter atingido o objetivo do equilíbrio financeiro.

A retenção das receitas podia ter sido só de um milhão de euros, se o clube cumprisse as condições até 15 de outubro de 2019, o que não aconteceu.