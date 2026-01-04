Rafa Silva no Besiktas continua a ser uma «novela turca» inacabada. Depois de ter estado afastado do plantel durante semanas, o internacional português integrou agora o estágio de preparação para o final de época do clube.

Murat Kılıç, vice-presidente do Besiktas, comentou a situação de Rafa Silva, abrindo novamente as portas para que o ex-Benfica continue no clube. «Rafa Silva juntou-se ao plantel. Não temos qualquer problema com ele, se ele quiser jogar, jogará», referiu aos jornalistas presentes no local do estágio.

O português segue, assim, a treinar com o Besiktas. A esperança dos adeptos é que Rafa Silva possa continuar nas «águias negras» e que tudo possa voltar a ser «como antigamente».

O Besiktas só volta a jogar a 15 de janeiro, com a receção ao Keçiorengucu, a contar para a 18.ª jornada da Liga turca. A equipa está, neste momento, a realizar um estágio de preparação para a reta final da temporada.

Os portugueses Tiago Djaló e Jota Silva também integram a lista de convocados para o referido estágio, mas David Jurasek, cedido pelo Benfica, ficou de fora e já não deverá voltar a jogar pelo clube turco.