Victor Osimhen, atualmente a jogar no Galatasaray, prepara-se para defrontar a Juventus, clube que esteve próximo de representar depois de ter entrado em choque com o Nápoles, antes da saída para a Turquia. Na véspera do duelo com a equipa de Turim, o avançado nigeriano recordou os tempos difíceis que passou em Itália onde, depois de ter sido figura de destaque no regresso dos napolitanos à conquista do título, acabou por ser tratado «como um cão».

O Nápoles não era campeão desde os tempos de Diego Armando Maradona quando, em 2023, Victor Osimhen foi determinante na conquista do terceiro scudetto. No entanto, em poucos meses, o goleador passou de herói a vilão e a relação entre as duas partes ficou definitivamente comprometida quando um clube publicou um vídeo no TikTok a gozar com o jogador.

«Sinto muito pelos adeptos, principalmente porque nunca falei sobre o que aconteceu. Alguns deles apareceram em minha casa a pedir explicações. Conversámos e eu pedi que se colocassem no meu lugar. Depois do Nápoles ter publicado aquele vídeo no TikTok, algo definitivamente quebrou-se», recorda.

Um vídeo polémico que mostrava Osimhen a falhar um penálti diante do Bolonha. O jogador apagou de imediato todas as fotografias que tinha com a camisola do Nápoles nas redes sociais e pediu para sair.

«Qualquer um pode falhar um penálti, qualquer um pode ser alvo de chacota por isso. O Nápoles não só fez isso comigo, como ainda acrescentou algumas insinuações racistas. Fui vítima de insultos racistas e tomei minha decisão: queria sair. Apaguei as minhas fotos com a camisola do Nápoles do meu Instagram e eles aproveitaram a oportunidade para incitar os adeptos contra mim. E eu a pensar que minha filha, para mim, é mais napolitana do que nigeriana…», prosseguiu.

O jogador revela ainda que, depois da conquista do scudetto, tinha um acordo com a direção do clube para fazer mais uma época e sair no verão seguinte, mas o presidente acabou por recuar e a relação entre as duas partes tornou-se ainda mais difícil.

«Tínhamos um acordo de cavalheiros de que eu poderia sair no verão seguinte, mas a outra parte não cumpriu totalmente a promessa. Tentaram mandar-me jogar em todos os lugares, tratando-me como um cão. Vá para ali, vá para acolá, faz isto, faz aquilo... Trabalhei tanto para progredir na minha carreira, não podia aceitar esse tipo de tratamento. Não sou um fantoche», destacou ainda.

Osimhen não foi para Juventus, mas foi para o Galatasaray onde hoje diz que é feliz. «Encontrei um clube e uma cidade que amo, talvez tenha sido um golpe de sorte. Assim que chegas a Istambul, entendes porque todos os que jogaram aqui se apaixonaram pela equipa e pelas pessoas. Nunca vivi nada parecido», referiu ainda.