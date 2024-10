Alguns adeptos do Manchester United foram atacados por um grupo de ultras do Fenerbahçe na quarta-feira à noite, na véspera do jogo da Liga Europa que será realizado em Istambul, nesta quinta-feira.

Em declarações ao jornal Daily Mail, um adepto explicou que cerca de 50 homens atacaram um grupo de cinco ingleses. «Um rapaz seguiu-me por uma rua e fingiu ajudar-nos, antes de dar-me um soco no maxilar», afirmou.

Segundo a imprensa inglesa, o grupo de ultras GFB Bogaz é o responsável pelo ataque aos adeptos do United, que teve lugar no exterior do Grand Hisar Hotel, perto da Praça Taksim, o trágico local onde dois adeptos do Leeds United foram esfaqueados até à morte por adeptos do Galatasaray, antes do jogo das meias-finais da Taça UEFA, em 2000.

Veja o vídeo do sucedido: