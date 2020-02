O Trabzonspor, equipa onde joga o português João Pereira, alcançou este sábado a liderança com a vitória por 2-0 no reduto do Gençlerbirligi, na 21.ª jornada da primeira liga da Turquia, num jogo marcado pela expulsão de Alexander Sorloth.

Num lance disputado com o médio da equipa da casa, Fabrício Baiano, o avançado norueguês do Trabzonspor não gostou da agressividade imposta na disputa de bola e reagiu ao abalroar o antigo jogador do Marítimo, com um empurrão forte. Efetivamente, as imagens mostram que o nórdico leva dois pontapés duros de Fabrício na jogada.

No jogo jogado, Sosa e Nwakeme, com golos aos 79 e 83 minutos, respetivamente, deram a vitória ao Trabzonspor, que tem 41 pontos, os mesmos do Sivasspor, segundo.

A expulsão de Sorloth após lance com Fabrício Baiano:

TURQUIA: resultados e classificação