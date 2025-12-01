E vão cinco jornadas sem vencer para o Alanyaspor de João Pereira na Liga turca, ainda que o desfecho do encontro na casa do Samsunspor (1-1), na 14.ª jornada, não tenha, certamente, desgostado à equipa orientada pelo técnico português.

Frente ao quinto classificado da Liga, o Alanyaspor, que contou com português Nuno Lima na defesa, viu-se cedo em desvantagem, com Anthony Musaba a adiantar o Samsunspor numa bola parada muito bem estudada, à passagem do quarto de hora inicial.

O encontro andou longe de ter sido entusiasmante e só voltou a ter emoções fortes na reta final. No primeiro minuto do período de compensação, Güven Yalçin restabeleceu a igualdade, pouco antes do ex-Sp. Braga, Joe Mendes, ter sido expulso no Samsunspor.

O ponto conquistado in extremis permite ao Alanyaspor subir ao nono posto da Liga turca, somando os mesmos 16 pontos do Basaksehir.

RELACIONADOS
VÍDEO: Fenerbahçe empata com Galatasaray com golo nos descontos
Atenção, Benfica: goleador da Juventus falha jogo em Turim devido a lesão
Roménia: Universitatea Craiova de Filipe Coelho falha regresso ao pódio