VÍDEO: ex-Arouca salva João Pereira da derrota na Turquia
Güven Yalçin apontou o golo que garantiu um ponto ao Alanyaspor na casa do Samsunspor
Güven Yalçin apontou o golo que garantiu um ponto ao Alanyaspor na casa do Samsunspor
E vão cinco jornadas sem vencer para o Alanyaspor de João Pereira na Liga turca, ainda que o desfecho do encontro na casa do Samsunspor (1-1), na 14.ª jornada, não tenha, certamente, desgostado à equipa orientada pelo técnico português.
Frente ao quinto classificado da Liga, o Alanyaspor, que contou com português Nuno Lima na defesa, viu-se cedo em desvantagem, com Anthony Musaba a adiantar o Samsunspor numa bola parada muito bem estudada, à passagem do quarto de hora inicial.
O encontro andou longe de ter sido entusiasmante e só voltou a ter emoções fortes na reta final. No primeiro minuto do período de compensação, Güven Yalçin restabeleceu a igualdade, pouco antes do ex-Sp. Braga, Joe Mendes, ter sido expulso no Samsunspor.
O ponto conquistado in extremis permite ao Alanyaspor subir ao nono posto da Liga turca, somando os mesmos 16 pontos do Basaksehir.