VÍDEO: ex-Benfica apadrinham estreia de Kanté pelo Fenerbahçe
Talisca abre o marcador e Aktürkoglu bisa, diante do Genclerbirligi, de Ricardo Velho e Pedro Pereira
Talisca abre o marcador e Aktürkoglu bisa, diante do Genclerbirligi, de Ricardo Velho e Pedro Pereira
O Fenerbahçe continua na perseguição ao líder Galatasaray e, esta segunda-feira, venceu na receção ao Genclerbirligi, por 3-1, na 21.ª jornada da Liga turca.
Na estreia de N’Golo Kanté, reforço de inverno que foi titular, assim como o português Nélson Semedo, os golos dos anfitriões foram apontados por dois ex-Benfica. Aos 16 minutos, Talisca abriu o marcador de penálti.
Já aos 27, Kerem Aktürkoglu aumentou a vantagem da equipa de Istambul, após um passe sensacional de Marco Asensio. Aktürkoglu viria a bisar ainda antes do intervalo, aos 33 minutos.
Os visitantes, que contaram com Ricardo Velho na baliza e Pedro Pereira de início, ainda reduziram no arranque da segunda parte, por intermédio de Sekou Koita (55m).
Com este triunfo, o Fenerbahçe mantém o segundo lugar, com 49 pontos, apenas menos três do que o rival Galatasaray. Já o Genclerbirligi, é 11.º classificado, com 22 pontos.
Nos outros jogos do dia, João Mendes e Miguel Cardoso foram titulares na derrota caseira do Kayserispor diante do Kocaelispor (2-1). Já o Gaziantep, de Kévin Rodrigues, recebeu e venceu o Kasimpasa (2-1).