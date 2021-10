Vítor Pereira perdeu pela terceira vez seguida na Liga turca. Desta feita, o Fenerbahçe saiu derrotado da visita ao terreno do Konyaspor, numa partida da 11.ª ronda do campeonato.



Com Miguel Crespo a assistir do banco a todo o encontro, a equipa orientada pelo técnico português teve uma entrada horrível em jogo e aos 11 minutos já perdia por 2-0 (marcaram Dikmen e Bardakci). O melhor que o gigante de Istambul conseguiu foi reduzir, de livre, por Kahveci.

Com este resultado, o Fener foi ultrapassado pelo Konyaspor, que chega aos 20 pontos e ao quarto lugar, enquanto a equipa de Vítor Pereira caiu para sexto, com 19, já a oito do líder, o Trabzonspor.



Veja os golos do jogo: