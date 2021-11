Miguel Crespo saltou do banco para resolver o dérbi de Istambul entre o Galatasaray e o Fenerbahçe (1-2), da 13.ª jornada da Liga turca.



O conjunto de Vítor Pereira entrou mal na partida e aos 16 minutos já perdia frente ao eterno rival. Kerem Akturkoglu, jovem avançado do Gala, deu vantagem à formação da casa que viu os seus adeptos exibiram uma tarja gigante com referência ao Squid Game, série sul-coreana. No entanto, o Fenerbahçe reagiu à passagem da meia-hora de jogo e igualou a contenda por Mesut Ozil.



A segunda parte teve um final de loucos. Dois minutos depois de Miguel Crespo ter entrado, aos 73 minutos o Fenerbahçe ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Tisserand. No minuto seguinte, Diagne marcou o 2-1 para o Galatasaray, mas o lance foi anulado após recurso ao VAR.



No quarto dos sete minutos de compensação, Diego Rossi assistiu Miguel Crespo para o golo do triunfo do Fenerbahçe, que assim subiu ao quinto lugar com 23 pontos, a sete do líder Trabzonspor. Por sua vez, o Gala é oitavo com 21 pontos.