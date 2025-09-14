O Fenerbahçe venceu por 1-0 na receção ao Trabzonspor, este domingo, num jogo da 5.ª jornada da Liga turca marcado por várias estreias.

Com Ederson Moraes na baliza e Kerem Aktürkoglu no ataque, ambos a fazerem o primeiro jogo pela equipa de Istambul, até foram os visitantes a abanar primeiro as redes, mas o golo de Paul Onuachu (11m) viria a ser anulado por falta.

Aos 20 minutos, Okay Yokuslu viu vermelho direto após uma entrada dura sobre Aktürkoglu, porém, os anfitrões, apesar do domínio, só chegaram à vantagem à beira do intervalo. Após uma defesa incompleta de Andre Onana – também ele em estreia – Sebastian Szymanski serviu Youssef En Nesyri (45m), que só precisou de encostar.

Apesar da superioridade na segunda parte, com várias ocasiões de golo, o Fenerbahçe não voltou a marcar, mas segurou os três pontos e a segunda vitória em dois jogos após a saída de José Mourinho.

O Fenerbahçe é segundo classificado do campeonato turco, com dez pontos, a cinco do líder Galatasaray, mas com menos um jogo. O Trabzonspor tem os mesmos dez pontos do Fenerbahçe e é terceiro.