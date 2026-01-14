O Galatasaray fez prevalecer o seu favoritismo na visita ao estádio do Fethiyespor, para a Taça da Turquia, onde derrotou o 14.º classificado da II Liga turca por 2-1, na terça-feira.

No entanto, o encontro fica marcado pelos dois penáltis desperdiçados por Mauro Icardi na reta final da primeira parte.

Mérito para o guarda-redes do Fethiyespor, Arda Akbulut, que parou os dois remates do internacional argentino, sendo que a primeira defesa foi anulada devido à invasão da grande área por parte um companheiro de equipa.

Veja o momento:

RELACIONADOS
VÍDEO: Andrew (Gil Vicente) recebido por multidão de adeptos do Flamengo
Cancelo: «Barcelona é o único clube que me deixa com pele de galinha»
Taça da Liga: Man City vence em St. James Park e coloca um pé na final