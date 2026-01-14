Internacional
VÍDEO: Icardi falha penálti, repete... e volta a falhar
Arda Akbulut, guarda-redes do Fethiyespor, defendeu os remates do internacional argentino
O Galatasaray fez prevalecer o seu favoritismo na visita ao estádio do Fethiyespor, para a Taça da Turquia, onde derrotou o 14.º classificado da II Liga turca por 2-1, na terça-feira.
No entanto, o encontro fica marcado pelos dois penáltis desperdiçados por Mauro Icardi na reta final da primeira parte.
Mérito para o guarda-redes do Fethiyespor, Arda Akbulut, que parou os dois remates do internacional argentino, sendo que a primeira defesa foi anulada devido à invasão da grande área por parte um companheiro de equipa.
Veja o momento:
