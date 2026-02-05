Internacional
Há 24 min
VÍDEO: Jota sai ao intervalo e Kökcü garante empate ao Besiktas
Equipa de Istambul visitou o Kocaelispor em jogo da Taça
O Besiktas empatou, esta quinta-feira, na visita ao Kocaelispor (1-1), a contar para a terceira ronda da Taça da Turquia.
Os portugueses Jota Silva e Tiago Djaló foram titulares, mas o avançado saiu ao intervalo, quando os forasteiros já perdiam por 1-0, graças a um penálti convertido por Serdar Dursun (18m).
A dois minutos dos 90, o Besiktas chegou ao empate, também de penálti. O ex-Benfica Orkun Kökcü assumiu a responsabilidade e anotou o 1-1, que deixa o Besiktas com sete pontos em três jogos na Taça.
