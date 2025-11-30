Jota Silva abriu caminho ao triunfo do Besiktas, frente ao Karagumruk (2-0), para a 14.ª jornada da Liga turca.

O internacional português fez o 1-0, perto do intervalo, na sequência de um canto estudado. Na segunda parte, e já depois de Cengiz Ünder ter desperdiçado um penálti (58 minutos), El Bilal Touré fechou as contas do jogo ao minuto 71.

Para além de Jota Silva, Tiago Djaló também foi utilizado no Besiktas (entrou aos 60 minutos), enquanto Ricardo Esgaio e João Camacho foram titulares no Karagumruk.

O Besiktas chega aos 24 pontos na tabela classificativa, igualando o Samsunspor na quinta posição.

No quarto posto segue o Goztepe, que neste domingo ganhou na casa do Antalyaspor por 2-1. Sari ainda adiantou os locais no marcador, ao minuto 40, mas Altikardes e Juan Santos operaram a reviravolta após o intervalo.

O Antalyaspor mantém os 14 pontos na Liga turca, cuja tabela é fechada pelo Karagumruk, último classificado com oito pontos somados.