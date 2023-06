O reforço do Benfica para a nova temporada, Orkun Kökcü, voltou a ser titular pela Turquia e somou outra assistência. Diante do País de Gales, os turcos venceram por 2-0 e cimentaram a liderança do Grupo D da fase de qualificação para o Euro 2024, ao fim de quatro jogos.

A jogar fora, os galeses ficaram em inferioridade numérica aos 41 minutos, mas os golos só vieram na segunda parte, já depois de Hakan Calhanoglu ter desperdiçado um penálti (64m).

O 1-0 foi da autoria de Nayir, aos 72 minutos, e o resultado final foi estabelecido pela jovem promessa do Fenerbahçe, Arda Guler, que se estreou a marcar com a camisola da Turquia, à quarta internacionalização.

Aos 80 minutos, Kökcü conduziu pelo corredor central e serviu Guler, que recebeu na direita, antes de atirar um remate em arco e colocado.

A Turquia é líder do Grupo D, com nove pontos em quatro jogos, seguida de Arménia (seis pontos em três jogos), País de Gales (quatro pontos em quatro jogos), Croácia (quatro pontos em dois jogos) e Letónia, que ainda procura os primeiros pontos (três jogos).