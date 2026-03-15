Orkun Kökcü fechou o triunfo do Besiktas por 2-0 em casa do Gençlerbirligi com um golaço na cobrança de um livre lateral.

Num jogo que teve três portugueses de início (Ricardo Velho e Pedro Pereira nos anfitriões; Tiago Djaló no Besiktas) e ainda Jota Silva a ser lançado na reta final, os visitantes estiveram em superioridade numérica desde os 18 minutos (Koita foi admoestado com o vermelho direto) e capitalizaram essa vantagem na segunda parte.

Junior Olaitan inaugurou o marcador pouco antes da hora de jogo e o médio ex-Benfica fechou as contas ao minuto 67, num livre lateral de ângulo muito reduzido que surpreendeu Ricardo Velho.

O Besiktas está no 4.º lugar da Liga turca com 49 pontos, menos 15 do que o líder Galatasaray.