O Alanyaspor e o Trabzonspor, equipas que contam, respetivamente, com os portugueses Marafona e João Pereira, venceram esta quarta-feira na primeira mão das meias-finais da Taça da Turquia e estão mais perto da hipótese de chegar à final.

Com o guardião português Marafona no onze inicial, o Alanyaspor foi à casa do Antalyaspor vencer por 1-0. Os visitantes conseguiram a vitória em inferioridade numérica e já em tempo de compensação, aos 90+3’, com um golo de Júnior Fernandes. Antes, Welinton tinha sido expulso com vermelho direto, ao minuto 64, por mão na bola, confirmada com recurso ao vídeo-árbitro.

Já o Trabzonspor venceu na receção ao Fenerbahçe, por 2-1, sem o português João Pereira nas opções. Sorloth e Novak, respetivamente aos 46 e 66 minutos, fizeram os golos dos locais. Muriqui, aos 82, reduziu a desvantagem do Fenerbahçe.

Os jogos da segunda mão realizam-se a 21 de março, sábado.