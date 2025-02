O Fenerbahçe foi ao sul da Turquia para bater o Alanyaspor, da Liga turca, por 2-0, neste domingo. O jogo da vigésima jornada começou com a lesão de Çaglar Soyuncu, defesa orientado por José Mourinho, aos 12m.

Dez minutos depois, aos 22m, o polaco Sebastian Szymanski abriu o marcador. O resultado final ficou fixado ainda no primeiro tempo, por intermédio do ex-Benfica Anderson Talisca, aos 42m.

Nas celebrações de golo, junto à bandeirola de canto, Talisca foi atingido por uma garrafa de água atirada por adeptos visitantes.

Ainda antes do término do encontro, Mourinho perdeu mais dois jogadores por lesão - Oguz Aydin (70m) e Ismail Yuksek (90+2m). Ao todo, três baixas neste jogo.

Com este triunfo, o conjunto de José Mourinho passa a somar 54 pontos e está no segundo lugar, apenas atrás do Galatasaray. Já a equipa da casa segue em oitavo, com 28 pontos. O português Nuno Lima foi titular.