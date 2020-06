O guarda-redes uruguaio Fernando Muslera, capitão do Galatasaray lesionou-se aparentemente de forma grave no jogo deste domingo diante do Rizespor.

Logo aos 14 minutos, o capitão da equipa turca chocou com um adversário e ficou muito queixoso da perna direita, tendo deixado mesmo o relvado numa ambulância, perante a preocupação de colegas e adversários.

Veja o momento: