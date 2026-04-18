VÍDEO: o erro incrível de ex-Benfica que pode dar o título ao Galatasaray
Ederson falha completamente a saída da baliza, Fenerbahçe sofre empate nos descontos e pode ver o rival cavar uma diferença de quatro pontos
O Fenerbahçe esteve muito perto de subir, à condição, à liderança da Liga turca, mas um erro monumental de Ederson Moraes, já em tempo de descontos, deitou por terra as ambições da equipa de Istambul, esta sexta-feira.
Na receção ao Rizespor, com Nélson Semedo a titular, o Fenerbahçe esteve a perder por 1-0, no entanto, deu a volta com golos dos ex-Benfica Talisca (80m) e Kerem Aktürkoglü (86m).
Ora, já em tempo de descontos, aos 90+8, o Rizespor beneficiou de um livre ainda no próprio meio-campo e apostou no chuveirinho para a área. Ederson teve uma saída despropositada da baliza, não conseguiu afastar a bola e Modibo Sagnan cabeceou para o 2-2 final.
Com este empate, o Fenerbahçe é segundo classificado, com 67 pontos. O Galatasaray, que este sábado visita o Gençlernirligi, é primeiro, com 68, podendo aumentar a diferença para quatro pontos, a quatro jornadas do fim.