VÍDEO: Onana defende três penáltis e apura Trabzonspor na Taça da Turquia
«Já nasci preparado», reagiu o antigo guarda-redes do Manchester United, após o jogo
André Onana, guarda-redes que o Manchester United emprestou ao Trabzonspor, regressou às noites de glória ao parar três penáltis no desempate por grandes penalidades que garantiu o apuramento da sua equipa para as meias-finais da Taça da Turquia.
A partida na casa do Samsunspor, do português Afonso Sousa (entrou aos 89 minutos), terminou sem golos, levando a decisão da eliminatória para os penáltis.
Aí, Onana defendeu os remates de Lubomír Satka, do ex-FC Porto Marius e de Yunus Cift, sendo decisivo para o triunfo do Trabzonspor por 3-1.
«Estamos muito felizes pela vitória e por termos alcançado as meias-finais (da Taça). Já nasci preparado. Estou sempre pronto, ou pelo menos procuro estar. Mas o que mais me alegra é a vitória da equipa», comentou o guarda-redes camaronês, de 30 anos, após o jogo.