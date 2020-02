Há 21 anos que o Galatasaray não vencia em casa do Fenerbahçe no dérbi de Istambul, por isso a derrota deste domingo (1-3) ainda teve um sabor mais amargo para os adeptos do Fenerbahçe.

Revoltados, os adeptos do Fenerbahçe começaram a insultar e a pedir a demissão do presidente Ali Koç que estava na tribuna. E este surpreendeu toda a gente ao descer do seu lugar para tirar satisfações com os adeptos.

Veja as imagens:

Aqui de outro ângulo: