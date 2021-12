Desfalcou a equipa em campo, mas ficou a torcer de fora… na ambulância.

O jogo entre o Burdur Makü Spor e o Antalya Kemerspor, no domingo, para o quinto escalão do futebol da Turquia, ficou marcado por uma lesão do futebolista Zeki Özçelik, por volta dos 20 minutos de jogo.

O jogador do Burdur foi assistido fora do terreno de jogo numa maca, mostrando queixas evidentes no tornozelo direito. Foi assistido e acabou por ser transportado para dentro da ambulância que estava junto ao relvado, para ser acompanhado por uma responsável médica… mas não deixou de ver a sua equipa ao vivo.

De acordo com a TRT Spor, o jogador ficou pelo menos a assistir ao resto da primeira parte desde o interior da ambulância. Esteve deitado e sentado e não se inibiu de gritar para dentro de campo para puxar pelos companheiros. Segundo a imprensa turca, o jogador acabou por não ter uma lesão grave.

O Burdur acabaria por ser derrotado em casa, por 4-1.