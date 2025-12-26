O Ministério Público turco anunciou a detenção de 26 suspeitos de manipulação de resultados através de apostas, numa investigação que envolve 14 futebolistas e ainda o antigo vice-presidente do Galatasaray, Erden Timur.

Seis dos suspeitos são acusados de «influenciar o resultado do jogo entre o Kasimpasa e o Samsunspor», realizado em 26 de outubro de 2024, e 14 são jogadores implicados em «apostas de forma a afetar o resultado do jogo».

Em comunicado, o Ministério Público indicou que a análise de documentos apreendidos e de material digital obtido nas duas operações anteriores permitiu identificar sete suspeitos que alegadamente faziam apostas para «influenciar o resultado» das partidas.

Foram identificadas transações suspeitas nas contas bancárias examinadas, incluindo «fluxos de caixa de entrada e saída considerados ligados a apostas, suspeitas de ocultação da origem dos fundos e transações financeiras incomuns».

Segundo o Ministério Público turco, entre as contas bancárias examinadas estão as de alguns jogadores de futebol, que terão feito apostas em jogos das suas próprias equipas, incluindo na vitória do clube adversário.

A lista de suspeitos incluída no comunicado de imprensa apresenta jogadores, dirigentes de clubes de futebol e da Federação Turca de Futebol (TFF), empresários e um ex-polícia.

Esta é a terceira fase da operação relacionada com a investigação de apostas desportivas.

A Federação Turca de Futebol, que afirma querer «limpar o futebol turco», suspendeu 149 árbitros no mês passado, depois de terem sido considerados culpados de apostar em jogos, e indicou 1.024 jogadores para a comissão disciplinar.