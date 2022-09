O antigo futebolista, Diniyar Bilyaletdinov, foi notificado para se juntar ao exército russo e combater na Ucrânia, no seguimento do anúncio de mobilização militar parcial feito pelo presidente Vladimir Putin. A revelação foi feita pelo pai do ex-internacional pela Rússia.



«O Diniyar recebeu, de facto, uma notificação. É difícil falar sobre emoções porque ele não serviu no exército apesar de ter cumprido serviço militar. Foi algo específico relacionado com o desporto. Foi há cerca de 19 anos», começou por dizer Rinat Bilyaletdinov, citado pelo jornal russo «Sports».



«Sim, ele fez o juramento, mas serviu sempre numa linha desportiva. A lei diz para chamarem pessoas até aos 35 anos e ele tem 37. Há aqui uma certa inconsistência. Ele vai tentar perceber se a notificação está correta ou se foi enviada antecipadamente. Se houvesse uma mobilização geral, não havia qualquer questão. Mas neste caso, o presidente decidiu-se por uma mobilização parcial e tudo deve ser feito conforme a lei», acrescentou ainda.

Bilyaletdinov deu nas vistas no Lokomotiv Moscovo e transferiu-se para o Everton em 2009. Regressou à Rússia durante a época 2011/12 e jogou em clubes como Rubin Kazan, Spartak Moscovo, Anzhi, Torpedo e no Trakai, da Lituânia.