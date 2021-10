O Dínamo de Kiev segue líder do campeonato ucraniano, depois de vencer este sábado em casa do Mariupol, por 3-2.

A equipa da casa até marcou primeiro, por Myshnyov, de penálti, mas no minuto a seguir Sydorchuk empatou para o Dínamo.

À meia-hora, Shaparenko operou a reviravolta dp Kiev,e Sydorchuk bisou para fazer o 3-1 aos 68 minutos – o Mariupol ainda reduziu nos descontos.

Assim, o Dínamo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, segue na liderança do campeonato ucraniano, decorridas 13 jornadas, com mais três pontos do que o Shakhtar.