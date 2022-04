Benfica e Sporting vão disputar jogos particulares contra o Dínamo Kiev, informou o clube ucraniano.



O campeão da Ucrânia, sem competir desde o início da invasão da Rússia ao país, vai realizar uma série de jogos particulares entre abril e junho por toda a Europa e tem encontro marcado com as duas equipas lisboetas sob o lema «Jogo pela paz! Parem a guerra!».



Além de encarnados e águias, Dínamo vai defrontar Borussia Dortmund, PSG, Steaua Bucareste, Legia, Barcelona, AC Milan, Ajax e Basileia com o objetivo de alertar a comunidade internacional para o conflito na Ucrânia e angariar dinheiro para as vítimas da guerra.



O Dínamo termina a nota com a informação de que todos os jogos vão ser transmitidos pela televisão ucraniana e em vários canais europeus.



Lembre-se que Dínamo e Benfica defrontaram-se esta temporada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Após um nulo em Kiev, os encarnados derrotaram o campeão da Ucrânia por 2-0, na Luz com golos de Yaremchuk e de Gilberto.