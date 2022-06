Antigo capitão da seleção russa de futebol, Igor Denisov assumiu-se totalmente contra a guerra, numa entrevista ao canal de Youtube Nobel.

O ex-médio do Zenit revelou que enviou uma carta ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, a dizer que estava disposto a ajoelhar-se diante dele para parar com a invasão à Ucrânia. De resto, Denisov acrescentou a Putin que já não tinha orgulho no país onde nasceu.

«Estes eventos são um desastre. Um completo horror. Talvez seja preso ou morto por causa destas palavras, mas estou a dizer a verdade», afirmou ainda.

Denisov, agora com 38 anos, foi internacional russo em 54 ocasiões. Além do Zenit, representou clubes como o Dínamo de Moscovo, o Lokomotiv e o Anzhi.