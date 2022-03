O antigo tenista Sergiy Stakhovsky, que está na Ucrânia a combater as tropas russas, não deixou Antonio Conte sem resposta, depois do técnico italiano ter lamentado as exclusões desportivas aplicadas aos desportistas russos.



«Saber que os atletas russos foram banidos das competições é muito triste. Penso que não é o mais correto. Conheço muito bem como trabalham diariamente», disse o técnico do Tottenham em entrevista ao «The Independent».



O ex-número 31 do ranking ATP não perdoou as declarações de Conte e enviou-lhe uma mensagem privada no Instagram, exibindo-a depois na mesma rede social.



«Não tenho a certeza se entendes a situação que estamos a viver na Ucrânia. Caso contrário não imagino que fosses fazer uma declaração destas como se estivesses triste pelos atletas e pelos homens de negócios russos. Milhões de ucranianos tiveram de deixar as suas casas devido à invasão russa. Milhões de pessoas deixaram as suas cidades que se tornaram autênticos infernos bombardeadas pela Rússia. Por favor, acorda. Os russos têm de suportar a culpa coletiva pela destruição e as mortes que estão a causar na Ucrânia», escreveu Stakhovsky.