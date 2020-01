O Sporting devolveu Fernando ao Shakhtar Donetsk, mas Luís Castro não garante a continuidade do extremo no plantel. Além do brasileiro, Kiryukhantsev e Vakula também terminaram as cedências ao Mariupol e vão ser avaliados pelo técnico português.



«Temos de avaliar cada dia, no futebol devemos fazer as coisas passo a passo. Tudo depende dos jogadores, nunca do treinador. O que fizeram até hoje, e o que vão fazer durante o estágio determinará o futuro deles. Sei o que eles valem», disse, citado pelo site dos campeões ucranianos

«São fortes física, técnica, tática e psicologicamente. Sabemos que estão num nível ligeiramente diferente se compararmos com outros. Agora depende do que vão mostrar», acrescentou.

O Shakhtar, lembre-se, é adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa.



