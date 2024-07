Andriy Lunin até começou o Euro 2024 como titular na baliza da Ucrânia, mas depois dos erros na derrota (3-0) com a Roménia na jornada inaugural, foi relegado para o banco. A partir de então, Anatoliy Trubin, do Benfica, assumiu o lugar nos dois jogos seguintes.

«É muito claro que cometi dois erros. O primeiro é técnico e acho que pode acontecer, mas é um erro. Sei a diferença entre um erro de um guarda-redes e de um avançado. O erro de um guarda-redes é golo em 90% das vezes. O segundo golo foi azar, porque eu não vi a bola sair e depois perco-a de vista a meio do caminho, porque o defesa vai tentar o corte… eu atirei-me às cegas, mas falhei. E foi por isso que no final do jogo eu vim pedir desculpas, é o mínimo que poderia fazer. Pedi desculpas e continuei a trabalhar», recordou o guardião do Real Madrid, em entrevista à Marca.

Lunin revelou ainda que o selecionador não o chamou para colocá-lo a par da mudança na baliza. «De nenhuma maneira, não houve explicação. Não somos crianças, também analiso os jogos e sei se joguei bem ou mal. Preparei-me mentalmente que não ia jogar, mas a treinar 100% para o caso de jogar.»

«Não fiquei surpreendido, porque mentalmente já me vinha a preparar há dias. Estava mentalmente preparado para não jogar e para jogar, por isso, estava pronto para ajudar fora de campo. Obviamente que isso me dói», admitiu.

O jogador de 25 anos recordou também o início da carreira e revelou que tinha Cristiano Ronaldo e Iker Casillas como ídolos.

«Era do Manchester United pelo Cristiano e do Real Madrid pelo Casillas. E quando coincidiram em Madrid, passei a ser só do Real Madrid», rematou.