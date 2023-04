O antigo internacional russo, Alexandr Kerzhakov, manifestou-se contra a invasão russa da Ucrânia, referindo que é algo que não compreende.



«Não entendo como isso é possível. Que uma sociedade moderna e desenvolvida possa acontecer o que está a acontecer», referiu o máximo goleador russo, com 233 golos, citado pela Lusa.



O ex-jogador, que se mudou para o Dubai em finais de 2022, admitiu que a cada dia que passa entende melhor «a magnitude» da guerra que eclodiu em 24 de fevereiro de 2022 e que sente medo.



«Em cada entrevista, quando me perguntavam qual era o meu maior desejo, a única coisa que eu pedia era que não houvesse guerra. No mundo em geral», apontou.



A guerra levou Kerzhakov a deixar a Rússia embora insista que não se trata de fuga ou emigração definitiva, mas sim de se afastar temporariamente e deixar o seu país natal por um tempo.



O antigo futebolista, que fez carreira em clubes como Zenit, Sevilha, Dínamo Moscovo e Zurique e tem 90 internacionalizações pela seleção russa, sublinhou que quem é a favor do conflito militar já não mudará de opinião, pois já passou «demasiado tempo». Por outro lado, Kerzhakov considera que mais perigoso é que haja russos que não tem opinião formada sobre isso e que apenas procurem sobreviver.