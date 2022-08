O treinador português Miguel Cardoso enalteceu esta terça-feira o «simbolismo» da retoma do campeonato ucraniano de futebol, considerando que é uma «demonstração de força e de nacionalismo» do país, perante a situação de guerra provocada pela Rússia.

O técnico de 50 anos, que durante cinco anos trabalhou na Ucrânia, pertencendo aos quadros do clube Shakhtar Donetsk, entre 2013 e 2017, não tem dúvidas que o regresso do futebol, mesmo em condições especiais, vai dar «alegria e motivação ao povo ucraniano».

«Pelo que conheço do país, não tenho dúvida que a retoma do campeonato vai alegrar as pessoas, que vivem esta modalidade com muito intensidade, mas, sobretudo, mostrar a sua capacidade de resiliência perante uma guerra atroz. Será uma demonstração de força e de nacionalismos dos ucranianos», partilhou Cardoso, em declarações à agência Lusa.

O campeonato ucraniano de futebol retomou esta terça-feira, depois de meio ano suspenso devido à guerra, com o jogo entre Shakhtar Donetsk e Metalist, em Kiev, sem público, mas com a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Um soldado do batalhão Azov, ferido em combate, deu o pontapé de saída simbólico da edição 2022/23 da competição, cujos jogos vão decorrer sobretudo na capital Kiev e na zona oeste do país, para evitar as regiões de guerra, à porta fechada e sob fortes medidas de segurança.

A partida inaugural terminou 0-0.